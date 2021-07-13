Оплата больничных по уходу за детьми до 8-ми лет больше не будет зависеть от стажа





Оплата больничных по уходу за детьми до восьми лет больше не будет зависеть от стажа работы родителей. Размер такого пособия с сентября составит сто процентов от среднего заработка. Об этом распорядились в федеральном правительстве. Чтобы воплотить идею в жизнь, на начальном этапе потребуется примерно миллиард рублей. Нововведение особенно важно для молодых мам и пап, которые еще не успели набраться трудового опыта. Сейчас, если стаж не достигает пяти лет, за больничный платят 60 процентов среднего заработка. 80 процентов начисляют, если человек трудился меньше восьми лет. Когда он перешагнет этот рубеж в своей трудовой деятельности, ему произведут расчет исходя из ста процентов дохода. С сентября система радикально изменится. При этом новшество не затронет работодателей, отмечают в правительстве: увеличенные больничные станут выплачивать напрямую из Фонда социального страхования.