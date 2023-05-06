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Оперштаб в КБР призвал жителей республики быть бдительными во время праздничных дней

Оперштаб в КБР призвал жителей республики быть бдительными во время праздничных дней

06.05.2023 | 11:33
Машины необходимо парковать в специально отведенных для этого местах. Если вы увидели подозрительный предмет или автомобиль, нужно сразу же известить полицию и экстренные службы. Схожим образом следует поступить, если вам стало известно о планируемых терактах и иных преступлениях, о наличии у граждан взрывчатки и оружия, а также о лицах, возможно, причастных к подготовке и совершению преступлений. Информацию можно сообщить по телефонам, которые сейчас на экране. Оперштаб гарантирует позвонившим полную анонимность и конфиденциальность, а также благодарит жителей республики за понимание.   https://t.me/vestikbr
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