Оперштаб в КБР призвал жителей республики быть бдительными во время праздничных дней

Машины необходимо парковать в специально отведенных для этого местах. Если вы увидели подозрительный предмет или автомобиль, нужно сразу же известить полицию и экстренные службы.
Схожим образом следует поступить, если вам стало известно о планируемых терактах и иных преступлениях, о наличии у граждан взрывчатки и оружия, а также о лицах, возможно, причастных к подготовке и совершению преступлений.
Информацию можно сообщить по телефонам, которые сейчас на экране. Оперштаб гарантирует позвонившим полную анонимность и конфиденциальность, а также благодарит жителей республики за понимание.
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