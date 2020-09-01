Оперштаб в КБР: 30 новых случаев заражения коронавирусом

Выздоровевших – 17. Медицинскую помощь в госпиталях получают 430 пациентов. 23 из них – в реанимации. Эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день стабильная, наблюдаются некоторые колебания численности выявляемых в связи с поездками населения в места массового отдыха, говорят врачи. Коронавирусная инфекция продолжает циркулировать, четверо из пяти заразившихся переносят COVID в лёгкой и бессимптомной форме. Медики призывают соблюдать масочный режим и дистанцию в людных местах, а при повышении температуры вызывать врача на дом.