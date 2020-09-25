Оперштаб сообщает: Новых случаев заражения коронавирусом – 41, выздоровевших — 14

Всего с болезнью справились 6425 жителей Кабардино-Балкарии. В госпиталях на 25 сентября 894 пациента – в том числе и не подтвержденные тестами. В реанимациях 41 человек. Общее количество сделанных тестов – более 179 тысяч, за сутки — плюс 1534. Специалисты Роспотребнадзора связывают рост численности инфицированных с поездками населения в места массового отдыха. Настоятельно рекомендуется соблюдать меры профилактики, поскольку 80 процентов заразившихся переносят болезнь в лёгкой и бессимптомной форме. По-прежнему необходимо надевать маски в людных местах, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – обязательно вызвать врача на дом.

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— КъБ-м уз зэрыц1алэхэм ще1эзэ сымаджэщхэм щылажьэ дохутыр пэрытхэм телемедицинэм и 1эмалхэр къагъэсэбэп

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— Саулукъ сакълау бёлюмде бирикген къырал информация системала къураладыла

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.09.25

— 41 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в КБР

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