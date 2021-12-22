Оперштаб сегодня сообщил о 95-ти новых случаях заражения коронавирусом

От последствий болезни семь человек скончались. Выздоровели 73 жителя республики, госпитализированы 46. В больницах сейчас – более восьмисот пациентов. В отделениях реанимации находятся 104 человека. На амбулаторном лечении с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией – около 1700. В оперштабе напоминают: чтобы снизить риск заражения и предотвратить тяжелое течение болезни, необходимо усиливать коллективный иммунитет и строго соблюдать санитарные правила. По статистике число вакцинированных больных, переносящих ковид в тяжелой форме, не превышает одного процента.