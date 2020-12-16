Оперштаб сегодня сообщил о ста новых случаях заражения коронавирусом в республике


Выздоровевших 126. От инфекции скончался житель города Баксана 53-го года рождения. В госпиталях все еще лечатся около полутора тысяч пациентов, 92 из них в реанимации. Врачи напоминают, что COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски, держать дистанцию в людных местах и часто мыть руки.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.12.16

— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыхуи 100 къахутащ

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.12.16

— Казбек Коков наркотиклеге къажау комиссияны жыйылыуун бардыргъанды

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.16

— Глава КБР готов в случае необходимости выйти на связь с президентом во время пресс-конференции

Подробнее