Оперштаб по КБР: за сутки 16 новых случаев заражения короновирусом

В госпиталях уменьшается число пациентов. Сейчас в стационарах лечатся больше 500 жителей, в том числе те, у кого тесты не подтвердили наличие инфекции. 26 человек – в реанимации. За сутки от последствий вируса скончался мужчина 45-го года рождения из Старого Черека. Всего инфицированных выявили 5855, свыше 90 процентов из них с недугом справились окончательно. Четыре пятых заразившихся сейчас переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме. Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, вместе с тем медики предупреждают: коронавирус полностью не побежден, а потому необходимо соблюдать осторожность и придерживаться правил профилактики.