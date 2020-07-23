Оперштаб по КБР: за сутки 16 новых случаев заражения короновирусом

В госпиталях уменьшается число пациентов. Сейчас в стационарах лечатся больше 500 жителей, в том числе те, у кого тесты не подтвердили наличие инфекции. 26 человек – в реанимации. За сутки от последствий вируса скончался мужчина 45-го года рождения из Старого Черека. Всего инфицированных выявили 5855, свыше 90 процентов из них с недугом справились окончательно. Четыре пятых заразившихся сейчас переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме. Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, вместе с тем медики предупреждают: коронавирус полностью не побежден, а потому необходимо соблюдать осторожность и придерживаться правил профилактики.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.07.23

— КъБ-м и Тхьэмадэ К1уэк1уэ Казбек 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э июлым и 23 щыщ1эдзауэ щ1ыналъэм 1уэхущ1ап1э щхьэхуэхэм я лэжьыгъэм …

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.07.23

— Казбек Коков шахар-район администрацияланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.07.23

— 33 спортобъекта построят в КБР в течение этого года

Подробнее