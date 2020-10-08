Оперштаб по КБР: новых случаев заражения за сутки – 60

В госпиталях республики 1085 пациентов, 62 из них – в реанимациях.В стационаре помощь получают как люди с подтвержденным диагнозом, так и те, у кого тесты на инфекцию показали отрицательный результат. За минувшие сутки полностью победили недуг 17 граждан. Один человек скончался. Это нальчанин, 1938-го года рождения. За весь период распространения от последствий ковида погибли 102 жителя, справились с болезнью – почти шесть с половиной тысяч человек. Всего инфицированных – более 8 тысяч. Число проведенных тестов приближается к 198 тысячам. Только за минувшие сутки сделали примерно полторы тысячи. В оперштабе напомнили, что профилактика по-прежнему крайне необходима. Особо опасен коронавирус для людей старше 65-ти, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. На фоне инфекции они могут обостриться. При малейших признаках простуды настоятельно рекомендуют обратиться к врачу.