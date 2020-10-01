Оперштаб по КБР: новых случаев заражения за сутки – 60

Число выздоравливающих за сутки все еще меньше двух десятков. От инфекции скончалась жительница Нальчика 1974-го года рождения. Больше тысячи пациентов получают медицинскую помощь в госпиталях республики. 56 – в тяжелом состоянии лежат в реанимации. И к слову, не у всех из них COVID-19 подтвержден тестами. Врачи напоминают о важности профилактических мер: дистанцировании и ношении масок в людных местах и частом мытье рук. Особенно эти рекомендации актуальны для пожилых людей, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. При повышении температуры необходимо вызывать врача на дом.