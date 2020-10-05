Оперштаб по КБР: новых случаев заражения за сутки – 57

Выздоровели только 17 человек. Женщина 1958-го года из Тырныауза и мужчина 1947-года рождения из с. Атажукино скончались. В госпиталях все еще остаются больше тысячи пациентов. 54 из них – в реанимациях. Врачи напоминают, что COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Им особенно необходимо соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии.