Оперштаб КБР: за сутки заразились 33 человека

По состоянию на 7.09.2020 за сутки подтверждено 33 новых случаев заражения COVID-119. Число выздоровлений увеличилось за день на 17. Таким образом полностью справились с болезнью почти 6200 инфицированных. Статистика смертей остается на уровне 31-го августа – от последствий коронавируса с начала весны скончались 79 жителей республики. В госпиталях сейчас лечатся 514 пациентов — как подтвержденных, так и неподтвержденных. В реанимациях – 27 человек. Врачи подчеркивают: меры предосторожности всё еще необходимо соблюдать, поскольку инфекция продолжает циркулировать.