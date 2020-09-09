Оперштаб КБР: за сутки заболевших-35, умер-1





По состоянию на 9.09.2020г. подтверждено 35 новых случаев заражения. Один человек скончался –это жительница Нальчика 1938 года рождения. 12 человек выздоровели, сообщили в оперштабе.

В целом в республике выявлено без малого 6 800 инфицированных короновирусом, 90 процентов из них полностью справились с недугом. В госпиталях сейчас лечатся 485 пациентов. Это люди с подтвержденным диагнозом и с отрицательными тестами. В реанимациях – 28 человек. За сутки проведено свыше тысячи 200 тестов, всего исследований – без малого 158 тысяч. В целом эпидемиологическая ситуация стабильная, говорят медики. Число заболевших с тяжелым течением вируса снижается, однако инфекция продолжает циркулировать, 80 % заразившихся переносят ее в лёгкой и бессимптомной форме. О мерах профилактики забывать нельзя: это масочный режим и дистанция в людных местах, частое мытье рук, а при повышении температуры – вызов врача на дом.