Оперштаб КБР: выздоровевших за сутки больше, чем заболевших

По данным Оперштаба на 16.06.2020, в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки скончался еще один пациент — нальчанин 1938 года рождения. Число зарегистрированных в республике случаев смерти от коронавирусной инфекции выросло до 40.

Диагноз COVID-19 подтвердился у 80 жителей КБР, общее количество заразившихся с начала пандемии увеличилось до 4055 человек.

Вылечились за минувшие сутки 88 пациентов, общее число выздоровевших вновь превысило количество активных случаев: с начала эпидемии поправились 2050 человек, продолжают лечение — 1 965.

У 48 жителей республики диагноз не подтвердился, они сняты с медицинского контроля. Дома под наблюдением врачей остаются и ждут результатов тестирования 1851 человек.

Число госпитализированных выросло до 1246 человек, 65 пациентов находятся в реанимациях.

На амбулаторном лечении – 1 176 человек.

За сутки проведено 1 415 тестов, общее число исследований на 16 июня составляет 68 639.