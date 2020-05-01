Оперштаб КБР: выздоровевших в два раза больше, чем заболевших

По данным Оперштаба на 28.05.2020, впервые число выздоровевших за сутки более чем вдвое превысило число новых случаев заражения: с болезнью справился 181 человек, статус COVID-19 подтвердился у 83. Однако общее количество инфицированных по-прежнему втрое выше: зарегистрированных случаев заражения – 2 592, поправившихся – 824 человека.

Случаев летального исхода в прошедшие сутки не зарегистрировано, на 28 мая в КБР от коронавируса умерли 14 человек.

У 323 жителей КБР диагноз COVID-19 не подтвердился, они сняты с медицинского контроля. 1944 человека остаются под наблюдением медиков и ждут результатов тестирования.

Число госпитализированных выросло до 757 человек, 49 пациентов находятся в реанимациях, 29 — подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении – 537 человек, в том числе 63 ребенка.

Бессимптомно переносят болезнь 460 человек, больше половины из них – дети.

На изоляции в обсерваторах остаются 50 человек.

За сутки проведено 1389 теста, общее число протестированных на 28 мая составляет 39 758 человек.