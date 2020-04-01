Оперштаб КБР опубликовал интерактивную карту локализации больных с СОVID-19: случаи заражения выявлены в 7 районах республики.

Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением инфекции в КБР опубликовал интерактивную карту локализации выявленных больных с СОVID-19.

Вирус подтвержден у жителей 16-ти населенных пунктов республики. Большая часть – 18 случаев заболевания — приходится на городской округ Нальчик. Затронуты 7 из 10 муниципальных районов. Отдельно отмечена локализация тех, кто в списке контактировавших с зараженными. В самоизоляции под медицинским наблюдением находятся более одной тысячи человек. Карты обновляются ежедневно.