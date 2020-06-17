Оперштаб КБР: один человек умер, новых случаев заражения — 77

По данным Оперштаба на 17.06.2020, в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки скончался еще один пациент — нальчанин 1941 года рождения. Число зарегистрированных в республике случаев смерти от коронавирусной инфекции выросло до 41.

Диагноз COVID-19 подтвердился у 77 жителей КБР, количество выявленных с начала пандемии случаев заражения увеличилось до 4132 человек.

Вылечились за минувшие сутки 52 пациента, общее число выздоровевших превысило количество активных случаев более чем на сотню: поправились с начала эпидемии 2 102 человека, болеют на данный момент — 1 989.

Лечение от внебольничной пневмонии получили 3676 жителей республики, 48 из них скончались. В прошлом году за аналогичный период летальных случаев было 37.

В госпиталях находятся 1296 пациентов, 63 из них — в тяжелом состоянии в реанимациях.

Амбулаторно лечатся 1 187 человек.

Резко – сразу на 465 человек — возросло число тех, кто находится под наблюдением врачей дома и ждет результатов тестирования. На медицинском контроле остаются 2316 жителей республики.

На 17 июня в Кабардино-Балкарии проведено 70 137 тестов, 1498 проб на анализ исследовано за прошедшие сутки.