Оперштаб КБР: один человек умер, новых случаев заражения — 77

По данным Оперштаба на 18.06.2020, в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки скончался еще один пациент – 60-летняя жительница с. Кенже. Число зарегистрированных в республике случаев смерти от коронавирусной инфекции выросло до 42.

Диагноз COVID-19 подтвердился у 77 жителей КБР, количество выявленных с начала пандемии случаев заражения увеличилось до 4 209.

Вылечились за минувшие сутки 65 пациента, общее число выздоровевших второй день подряд превышает количество активных случаев более чем на сотню: поправились с начала эпидемии 2 167 человек, продолжают лечение 2 000 пациентов.

В республике расширен перечень показаний для госпитализации: в больницы поступают все заболевшие из группы риска и старше 65 лет без учета степени поражения лёгких. Сейчас в стационарах находятся 1 298 пациентов, 69 из них — в тяжелом состоянии в реанимациях.

Амбулаторно лечатся 1 305 человек.

Число тех, кто находится под наблюдением врачей дома и ждет результатов тестирования, за сутки выросло на 83 человека. На медицинском контроле остаются 2 399 жителей республики.

На 18 июня в Кабардино-Балкарии проведено 71 874 тестов, 1 737 проб на анализ исследовано за прошедшие сутки.