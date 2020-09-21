Оперштаб КБР: общее число инфицированных COVID-19 -7276 человек

Выздоровевших за сутки – 14. Всего с недугом справились 6372 жителя Кабардино-Балкарии. В госпиталях сейчас находятся 835 пациентов –подтвержденные и не подтвержденные тестами. В реанимациях 35 человек. За сутки скончался еще один мужчина 1948-го года рождения из Нальчика. Тестов за весь период пандемии проведено уже более 174 тысяч. Специалисты Роспотребнадзора связывают рост численности инфицированных с поездками населения в места массового отдыха. Настоятельно рекомендуется соблюдать меры профилактики, поскольку 80 процентов заразившихся переносят болезнь в лёгкой и бессимптомной форме. По-прежнему необходимо надевать маски в людных местах, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – обязательно вызвать врача на дом.