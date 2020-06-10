Оперштаб КБР: новых случаев заражения – 77, выздоровели 68 человек

По данным Оперштаба на 10.06.2020, в Кабардино-Балкарии статус COVID-19 за сутки подтвердился еще у 77 жителей республики, общее число зарегистрированных случаев заражения возросло до 3 576.

Вылечились 68 пациентов, общее число выздоровевших за время эпидемии превысило количество активных случаев ровно на сотню: поправился 1 821 человек, остается на лечении — 1 721.

Случаев летального исхода за прошедшие сутки не зарегистрировано, на 10 июня в КБР от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 34 человека.

Дома под наблюдением врачей остаются 2124 жителя республики.

Госпитализированных — 1128 человек, 64 пациента находятся в реанимациях

Амбулаторно лечатся 815 человек.

За сутки проведено 1 464 теста, общее число протестированных на 10 июня составляет 58 585 человек