Оперштаб КБР: новых случаев заражения – 76, выздоровели 24 человека

По данным Оперштаба на 08.06.2020, в Кабардино-Балкарии статус COVID-19 за сутки подтвердился еще у 76 жителей республики, общее число зарегистрированных случаев заражения возросло до 3424 .

Выздоровели 24 человека, таким образом, с начала эпидемии поправились уже 1649 пациентов.

Случаев летального исхода за прошедшие сутки не зарегистрировано, на 8 июня в КБР от коронавируса умерли 33 человека.

Дома под наблюдением врачей остаются 2195 жителей республики, у двух человек факт заражения не подтвердился, они сняты с медицинского контроля.

Госпитализированных — 1051 человек, 62 пациента находятся в реанимациях

Амбулаторно лечатся 754 человека.

За сутки проведено 1 494 теста, общее число протестированных на 8 июня составляет 55 608 человек.