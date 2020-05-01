Оперштаб КБР: новых случаев заражения – 62, выздоровевших — 41

По данным Оперштаба на 19.05.2020, в Кабардино-Балкарии за сутки статус COVID-19 подтвержден у 62 жителей республики, общее количество зарегистрированных случаев заражения увеличилось до 1886.

Число выздоровевших за сутки выросло на 41 человека, таким образом, с начала эпидемии поправился уже 461 пациент.

Случаев летального исхода – нет, в КБР по-прежнему зарегистрированы 7 фактов смерти от коронавируса.

За сутки на медицинский контроль взяты еще 225 жителей республики, общее количество тех, кто остается дома под наблюдением врачей увеличилось до 2264 человек: это те, кто контактировал с зараженными людьми, и ждет результатов тестирования.

В госпиталях находятся 417 пациентов. На амбулаторном лечении – 355 взрослых и 38 детей. Треть заразившихся — это 608 человек, в том числе 192 ребенка, — болезнь переносят бессимптомно.

На изоляции в провизорном госпитале «Межрайонной многопрофильной больницы» г. Нарткалы и обсерваторе Гериатрического центра остаются 4 человека.

За сутки проведено 995 тестов, всего с начала пандемии коронавируса протестированы уже 28594 человек.