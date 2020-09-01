Оперштаб КБР: новых случаев заражения – 41, выздоровевших – 11

По данным на 17 сентября 2020 г. в госпиталях получают помощь 766 пациентов – как с подтвержденным коронавирусом, так и не подтвержденные тестами, из них в реанимациях — 32 человека. За сутки скончалась еще одна женщина 1958-го года рождения из Нарткалы. К 170 тысячам приближается количество сделанных тестов, за сутки – плюс полторы тысячи. Роспотребнадзор эпидситуацию пока называет стабильной. COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться на фоне вирусной инфекции. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – вызвать врача на дом.