Оперштаб КБР: два человека умерли, новых случаев заражения — 73

По данным Оперштаба на 05.06.2020, в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки скончались еще два человека: житель г. Прохладного 1955 года рождения и 86-летняя жительница с. Псыгансу. Число зарегистрированных в республике случаев смерти от коронавирусной инфекции выросло до 29.

Диагноз COVID-19 подтвердился у 73 жителей КБР, общее количество заразившихся с начала пандемии увеличилось до 3199 человек. Почти половина из них уже выздоровели: за время эпидемии поправились в общей сложности 1502 человека, за минувшие сутки вылечились 45 пациентов.

С медицинского контроля сняты 245 жителей республики, общее количество тех, кто остается дома под наблюдением врачей и ждет результатов тестирования, сейчас составляет 2040 человек.

Число госпитализированных выросло до 950 человек, 54 пациента находятся в реанимациях.

На амбулаторном лечении – 631 человек.

За сутки проведено 1 365 тестов, общее число протестированных на июня составляет 51 111 человек.