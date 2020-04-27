Оперштаб КБР: диагноз COVID-19 подтвержден еще у 29 человек

По данным Оперштаба на 27.04.2020, число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло до 329 человек, статус COVID-19 за сутки подтвердился еще у 25 жителей республики.

Выздоровевших также стало больше, с начала эпидемии с болезнью справились уже 31 человек, трое поправились за минувшие сутки. На официальном сайте стопкоронавирус.рф данные по выздоровевшим обновляются с некоторой задержкой, предупредили в Оперштабе.

Дома под медицинским наблюдением остаются 1404 жителей КБР, за сутки их число выросло на 50 человек. Это те, кто контактировал с зараженными людьми и сейчас сдают тесты и проходят КТ.

Госпитализирован 141 человек. 97 пациентов проходят лечение в Центре по борьбе со СПИДом, двое из них – дети. За сутки в медучреждение поступили 7 человек, четверо – выписаны. 6 пациентов остаются в реанимации, все на аппаратах ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Число пациентов в ГКБ №1 г. Нальчика выросло до 44 (за сутки +5), 9 человек — в реанимации, один из них подключен к аппарату ИВЛ.

159 человек, в том числе 34 ребенка, переносят болезнь в легкой, бессимптомной форме и лечатся амбулаторно

На изоляции в провизорном отделении ЦРБ Терского района и в обсерваторе Гериатрического центра остаются 24 человека: трое — с подозрением на коронавирус, 18 человек — вернувшиеся из Саудовской Аравии, остальные помещены в связи с отсутствием жилья для самоизоляции.

За сутки проведено 813 тестов, общее число протестированных на 27 апреля составило 12 636 человек.