Оперштаб КБР: диагноз COVID-19 подтвержден еще у 25 человек

По состоянию на 23.04.2020, в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 25 человек.

Число выздоровевших со вчерашнего дня не изменилось: с начала эпидемии с болезнью справились 15 пациентов.

1300 человек, имевших контакты с зараженными людьми, остаются под медицинским наблюдением дома и ждут результатов тестирования.

Госпитализация больных проводится по результатам компьютерной томографии при выявлении признаков вирусной пневмонии, независимо от подтвержденного или неподтвержденного тестами статуса COVID-19.

В Центр по борьбе со СПИДом за сутки поступили 6 пациентов, общее число госпитализированных составило 76 человек, двое из них – дети. В реанимации находятся 6 человек, четверо – в крайне тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

В ГКБ №1 г. Нальчика за сутки госпитализированы 5 человек, всего в медучреждении проходят лечение 27 пациентов, семеро из них — в реанимации.

Под амбулаторным наблюдением остаются 101 человек, в том числе 25 детей, все они переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме.

Трое жителей республики с подозрением на COVID-19 помещены в изолятор в провизорном отделении ЦРБ Терского района. Число отправленных в обсерватор в Гериатрическом центре в связи с отсутствием жилья и нарушением режима самоизоляции выросло до 23 человек, 17 – поступили в медучреждение за минувшие сутки.

На 23 апреля 2020 г. протестированы 10 152 человека.