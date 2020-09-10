Оперштаб КБР: данные на 10.09.2020г.





Новых случаев заражения – 35. Эта цифра держится уже второй день подряд. До этого было 33. Выздоровевших – 13. Всего с недугом справились 6240 жителей – это больше 90 процентов заболевших. Стационарную помощь получают свыше 600 пациентов. Этот показатель также увеличивается. Неделю назад в госпиталях лечились 384 человека. В реанимациях 31 больной. За сутки от последствий коронавируса скончался мужчина 1933-го года рождения из села Каменномостское. Специалисты продолжают обследовать людей на наличие инфекции. Основной метод – тестирование. Проведено почти 160 тысяч тестов, свыше 1300 за сутки. Роспотребнадзор эпидситуацию называет стабильной. А рост численности инфицированных связывает с поездками населения в места массового отдыха. 80 процентов заразившихся переносят в лёгкой и бессимптомной форме. Медики настоятельно рекомендуют продолжать соблюдение мер профилактики: надевать маски в людных местах, чаще мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – обязательно вызвать врача на дом.