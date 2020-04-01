Оперштаб КБР: число больных коронавирусом выросло до 243 человек

По данным Оперштаба на 24.04.2020 г., в Кабардино-Балкарии за сутки статус COVID-19 подтвержден у 25 человек, общее количество зарегистрированных случаев заражения увеличилось до 243.

Число выздоровевших за сутки выросло на 6 человек, таким образом, с начала эпидемии поправились уже 21 пациент. На официальном сайте стопкоронавирус.рф данные по выздоровевшим еще не обновлены, предупредили в Оперштабе КБР.

Случаев летального исхода – нет, на 24 апреля в КБР зарегистрирован только один факт смерти от коронавируса.

Дома под медицинским наблюдением остаются 1439 пациентов, 139 из них взяты на контроль за минувшие сутки. Это те, кто контактировал с зараженными людьми, и ждет результатов тестирования.

В Центр по борьбе со СПИДом за сутки поступили 10 пациентов, общее число госпитализированных составило 86 человек, двое из них – дети. В реанимации находятся 6 человек, четверо – в крайне тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

31 пациент проходит лечение в ГКБ №1 г. Нальчика, четверо из них поступили в медучреждение за минувшие сутки, в реанимации остаются 7 человек, один из пациентов подключен к аппарату ИВЛ.

112 человек, в том числе 29 детей, переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме и находятся под амбулаторным наблюдением.

На изоляции в провизорном отделении ЦРБ Терского района остаются 3 человека. Число помещенных в обсерватор в Гериатрическом центре выросло до 26 человек, трое поступили за прошедшие сутки.