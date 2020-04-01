Оперштаб КБР: 4 человека выздоровели, новых случаев заражения — 23

По состоянию на 22 апреля 2020 г., в Кабардино-Балкарии общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 193, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 23 человек.

С болезнью справились 4 пациента, число выздоровевших с начала эпидемии увеличилось до 15 человек.

Дома под медицинским наблюдением остаются 1293 человека, прирост за сутки составил 339 случаев. Это те, кто имел контакты с зараженными людьми и ждет результатов тестирования.

Госпитализация больных проводится по результатам компьютерной томографии при выявлении признаков вирусной пневмонии, независимо от подтвержденного или неподтвержденного тестами статуса COVID-19.

В Центр по борьбе со СПИДом за сутки поступили 4 пациента, общее число госпитализированных составило 73 человека, двое из них – дети. В реанимации находятся 7 человек, четверо — подключены к аппаратам ИВЛ.

22 пациента проходят лечение в ГКБ №1 г. Нальчика, двое из них поступили в медучреждение за минувшие сутки, в реанимации остаются 4 человека.

98 человек, в том числе 21 ребенок, переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме и находятся под амбулаторным наблюдением

2 человека с подозрением на коронавирус изолированы в провизорном отделении ЦРБ Терского района, еще шестеро помещены в обсерватор в Гериатрическом центре в связи с отсутствием жилья и нарушением режима самоизоляции.