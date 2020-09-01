Оперштаб КБР: 37 новых случаев заражения COVID-19





По состоянию на 11.09.2020г. выздоровевших только 11 человек. Медицинскую помощь в госпиталях получают 632 пациента.В реанимации-31.Рост числа выявляемых связан с поездками населения на отдых, говорят врачи, но эпидемиологическую ситуацию называют стабильной. Вместе с тем следует понимать, что коронавирус продолжает циркулировать, 80 процентов заразившихся переносят инфекцию в легкой и бессимптомной форме. Необходимо продолжать меры профилактики: соблюдать масочный режим и дистанцию в людных местах, часто мыть руки, избегать рукопожатий и объятий при приветствии, при повышении температуры – вызывать врача на дом.