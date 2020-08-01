Оперштаб КБР: 20 новых случаев заражения коронавирусом и 15 излечившихся от болезни

На сегодняшний день в госпиталях медицинскую помощь получают 259 пациентов, из них 22 человека – в реанимациях. По мнению врачей, эпидемиологическая ситуация в республике стабильная, наблюдаются некоторые колебания численности выявляемых в связи с поездками населения в места массового отдыха. Вместе с тем следует понимать, что коронавирусная инфекция продолжает циркулировать, 80 процентов заразившихся переносят в лёгкой и бессимптомной форме. А потому необходимо продолжать соблюдение мер профилактики. А при повышении температуры – вызывать врача на дом.