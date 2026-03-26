Оперативным штабом в КБР проведены учения по пресечению теракта

24-25 марта 2026 года Оперативным штабом в Кабардино-Балкарской Республике проведено плановое антитеррористическое учение. Отработан комплекс мероприятий по пресечению условного террористического акта, осуществлена проверка эффективности технических приемов задействованных подразделений в различных условиях обстановки. В учении были задействованы представители УФСБ, МВД, СУ СК, МЧС и Росгвардии по КБР, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Оперативным штабом отработаны действия, направленные на своевременное пресечение террористического акта и минимизацию его последствий. Поставленные цели учения достигнуты.
