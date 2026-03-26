Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Оперативным штабом в КБР проведены учения по пресечению теракта

26.03.2026 | 10:20
24-25 марта 2026 года Оперативным штабом в Кабардино-Балкарской Республике проведено плановое антитеррористическое учение. Отработан комплекс мероприятий по пресечению условного террористического акта, осуществлена проверка эффективности технических приемов задействованных подразделений в различных условиях обстановки. В учении были задействованы представители УФСБ, МВД, СУ СК, МЧС и Росгвардии по КБР, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Оперативным штабом отработаны действия, направленные на своевременное пресечение террористического акта и минимизацию его последствий. Поставленные цели учения достигнуты.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных