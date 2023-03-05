Оперативный штаб в КБР призывает жителей республики к соблюдению антитеррористических мер

Оперативный штаб в КБР поздравляет жителей и гостей республики с наступающим праздником – Международным женским днем – и призывает к повышению бдительности и соблюдению антитеррористических мер: – не допускайте действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих; – паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах; – при обнаружении подозрительных предметов и вызывающих подозрение автомобилей, а также получении сведений о планируемых терактах, наличии у граждан взрывчатых веществ и оружия, лицах, возможно причастных к подготовке и совершению преступлений, незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы и экстренные службы; – выполняйте законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка во время проведения массовых мероприятий. Любая полученная информация будет подвергаться тщательной проверке, по всем сообщениям предприниматься адекватные меры, направленные, на обеспечение безопасности граждан. Оперативный штаб в КБР гарантирует гражданам, сообщившим о подозрительных фактах, полную анонимность и конфиденциальность, а также благодарит жителей республики за понимание. Телефоны «горячей линии»: – Оперативный штаб в КБР: 48-15-48; – УФСБ России по КБР: 48-15-81 (телефон доверия); – МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 49-50-62 (телефон доверия); – СУ СК России по КБР: 77-64-22 (телефон доверия); – ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).