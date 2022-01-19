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Оперативный штаб в Кабардино-Балкарии зарегистрировал за минувшие сутки 81 новый случай заражения

Оперативный штаб в Кабардино-Балкарии зарегистрировал за минувшие сутки 81 новый случай заражения

19.01.2022 | 21:59
46 человек госпитализировали. От последствий инфицирования скончались четверо. В «красной зоне» медицинскую помощь получают 543 пациента. Больше половины нуждаются в кислородной терапии. За жизнь 70-ти граждан врачи борются в реанимациях. Выздоровел за сутки 81 человек. На амбулаторном лечении с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией – около полутора тысяч жителей. По информации регионального управления Роспотребнадзора на сегодняшний день в Кабардино-Балкарии лабораторно подтверждены пять случаев заражения штаммом «Омикрон».
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