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В Кабардино-Балкарии прекращена частичная мобилизация

В Кабардино-Балкарии прекращена частичная мобилизация

01.11.2022 | 11:52
В Кабардино-Балкарии прекращена частичная мобилизация. Об этом сообщил Оперативный штаб при Главе республики. Отмечено, что мероприятия по частичной мобилизации завершены по поручению министра обороны Сергея Шойгу и указанию Генштаба Вооруженных сил. Подготовка и вручение повесток прекращены. Помещения, где располагались штабы оповещения и пункты сбора граждан, следует освободить и использовать по прежнему назначению. Личному составу военкоматов предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. В дальнейшем работа военкоматов по комплектованию будет проводиться только за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники, говорится в сообщении оперативного штаба.   https://t.me/vestikbr
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