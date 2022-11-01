В Кабардино-Балкарии прекращена частичная мобилизация. Об этом сообщил Оперативный штаб при Главе республики. Отмечено, что мероприятия по частичной мобилизации завершены по поручению министра обороны Сергея Шойгу и указанию Генштаба Вооруженных сил.
Подготовка и вручение повесток прекращены. Помещения, где располагались штабы оповещения и пункты сбора граждан, следует освободить и использовать по прежнему назначению. Личному составу военкоматов предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.
В дальнейшем работа военкоматов по комплектованию будет проводиться только за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники, говорится в сообщении оперативного штаба.
https://t.me/vestikbr