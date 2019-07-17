Операция «Технеисправность». — 2019.07.17

Сегодня на дорогах республики сотрудники ГИБДД проверяют машины на соответствие конструкции автомобиля документам.

По правилам дорожного движения, любые изменения должны быть официально утверждены. В противном случае никто не сможет гарантировать безопасность. Чаще всего хозяева не_санкционированно устанавливают на машины газовое оборудование, отмечают дорожные инспекторы. За нарушение придется заплатить штраф, а затем обратиться в ГИБДД за согласованием.

Рейд однодневный. Только в Нальчике за первые три часа выявлено свыше пятнадцати нарушений.