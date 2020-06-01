Операция «Мак»: изъято 300 граммов героина, наркокурьер арестован

В Зольском районе Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов задержали наркокурьера. Им оказался 22-летний житель Нальчика.

Оперативники в ходе операции «Мак» остановили машину «Лада Приора». При осмотре они обнаружили и изъяли сверток с веществом кремового цвета. Молодой человек признался, что в пакете героин, который он в дальнейшем планировал продавать в Кабардино-Балкарии с помощью интернета.

«Экспертизой установлено, что в свертке действительно находится наркотическое средство «героин» массой около 300 граммов, что в пересчете составляет 1500 разовых доз общей стоимостью более 1,5 миллионов рублей», — уточнила руководитель пресс-службы МВД по КБР Ольга Ткаченко.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и переработки наркотиков в крупном размере. Подозреваемый арестован.