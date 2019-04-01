Операция «Госномер»… Сегодня на дорогах Кабардино-Балкарии сотрудники ГИБДД проводят рейд по выявлению фактов управления автомобилями с нечитаемыми государственными регистрационными знаками — 2019.04.17





Только в Нальчике для этих целей задействовано порядка 15 экипажей дорожного патруля. Правоохранители взаимодействуют с сотрудниками, курирующими камеры видеонаблюдения. По результатам предыдущего рейда наибольшее число нарушений инспекторы ГИБДД выявили в столице республики. Нечитаемым регистрационный знак считается и в том случае, если водитель, к слову, не позаботился очистить от грязи автомобильный номер. Предварительные итоги рейда подведут уже сегодня вечером. Наказания нарушителям грозят серьёзные – административный штраф до 5 тысяч рублей. Возможно лишение прав сроком до трех месяцев.