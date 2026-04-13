Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Опасность схода лавин в КБР: МЧС призывает соблюдать меры предосторожности

13.04.2026 | 16:20
В Кабардино-Балкарии сохраняется лавинная опасность. Угрозу схода снежных масс в горах синоптики прогнозируют до конца сегодняшнего дня. При этом в региональном управлении МЧС подчеркивают, ситуация под контролем. Пока сохраняется возможность ЧС природного характера, жителям Приэльбрусья и отдыхающим советуют соблюдать основные правила безопасности: следить за изменениями погоды, не выходить в горы в снегопад и кататься только на разрешенных трассах. Также настоятельно рекомендуют избегать мест возможного схода лавин. Чаще всего они сходят со склонов под уклоном более 30 градусов. Во избежания чрезвычайных ситуаций специальные службы регулярно проводят мониторинг и спуск лавин в наиболее опасных местах. При необходимости обращаться нужно на единый номер вызова экстренных служб «112».   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных