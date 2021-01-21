Опасность интернета и соцсетей для подростков

В Минпросвещения республики провели семинар «Интернет – источник опасности», на котором говорили о вреде всемирной сети для несовершеннолетних.

На встречу пригласили представителей муниципальных управлений образования и комиссий по делам несовершеннолетних.

Было отмечено, что сегодня интернет своей популярностью превзошел остальные информационные ресурсы. Причем пользоваться гаджетами дети учатся быстрее, чем взрослые. Однако есть и обратная сторона медали. Всемирная сеть полезна для получения данных, но одновременно несет в себе и угрозу для несовершеннолетних. По данным регионального управления Следственного комитета, в прошлом году в республике возбудили три уголовных дела по преступлениям с использованием интернета, которые совершены в отношении детей. Участники семинара считают, что упреждающие меры просто необходимы.

На семинаре говорили также об усилении разъяснительной работы, причем не только с детьми, но и с родителями и педагогами. Взрослые должны объяснять, какие угрозы таят в себе сайты, к чему может привести онлайн-общение с незнакомцами, и как от этого защититься.