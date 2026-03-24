Онлайн-голосование за интернет в малых населенных пунктах продлено до 30 апреля

Онлайн-голосование за интернет в малых населенных пунктах продлено до 30 апреля

24.03.2026 | 15:30
Минцифры продлило до 30 апреля онлайн-голосование за подключение к интернету малых населенных пунктов в 2026 году. Об этом сообщили в профильном ведомстве. В министерстве оценивают потребность жителей в домашнем интернете. Для этого подготовили специальный опрос на Платформе обратной связи. Принять участие можно через портал госуслуг – нужно авторизоваться и перейти по ссылке. Результаты голосования помогут сформировать перечень сел, где в следующем году проведут подключение. Речь идет о населенных пунктах с численностью от 100 до 1000 человек. Работы планируют выполнить за счет федерального бюджета. Проголосовать можно до 30 апреля.   https://t.me/vestikbr
