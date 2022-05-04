Онкологи КБР проводят операции и диагностику на современном эндоскопическом оборудовании

За последние три года обновилась материально-техническая база Республиканского онкологического диспансера - это аппаратура экспертного класса, приобретенная в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». На закупку оборудования в рамках нацпроекта было направлено более 500 млн рублей из федерального бюджета. В том числе закуплено эндоскопическое оборудование на сумму 91,2 млн. Оснащение включает в себя семь эндоскопических стоек различного назначения, в числе которых пять гибких эндоскопа для проведения бронхоскопии, колоноскопии, гастроскопии, диагностики органов малого таза, а также два жестких эндоскопа для абдоминальных операций. Оборудование позволяет выявить заболевания пищеварительной, бронхолегочной, гинекологической и мочеполовой систем. Благодаря гибким эндоскопам у врачей есть возможность глубоко проникать в исследуемые ткани и получать высокое качество изображения для выявления ранней диагностики злокачественных и доброкачественных образований. Ранее такие возможности были недоступны. Сами онкологи отмечают высокие технические характеристики нового эндоскопического оборудования, с помощью которого они выполняют более широкий спектр операционных вмешательств: биопсию, взятие забора ткани на анализ, удаление новообразований, инородных тел. Новая аппаратура позволяет выполнять много дополнительных манипуляций, потребность в которых возникает при сложных оперативных вмешательствах. За 2021 год проведено около 300 лапароскопических операций (операции без оперативного рассечения ткани) и свыше 2000 исследований. Помимо этого, такое современное оборудование не просто существенно упрощает работу врачам-эндоскопистам и сокращает время исследования, но и обеспечивает пациентам больше комфорта при прохождении эндоскопических процедур.