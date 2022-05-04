home
Главная
>
Новости
>
Онкологи КБР проводят операции и диагностику на современном эндоскопическом оборудовании

Онкологи КБР проводят операции и диагностику на современном эндоскопическом оборудовании

04.05.2022 | 12:15
За последние три года обновилась материально-техническая база Республиканского онкологического диспансера - это аппаратура экспертного класса, приобретенная в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». На закупку оборудования в рамках нацпроекта было направлено более 500 млн рублей из федерального бюджета. В том числе закуплено эндоскопическое оборудование на сумму 91,2 млн. Оснащение включает в себя семь эндоскопических стоек различного назначения, в числе которых пять гибких эндоскопа для проведения бронхоскопии, колоноскопии, гастроскопии, диагностики органов малого таза, а также два жестких эндоскопа для абдоминальных операций. Оборудование позволяет выявить заболевания пищеварительной, бронхолегочной, гинекологической и мочеполовой систем. Благодаря гибким эндоскопам у врачей есть возможность глубоко проникать в исследуемые ткани и получать высокое качество изображения для выявления ранней диагностики злокачественных и доброкачественных образований. Ранее такие возможности были недоступны. Сами онкологи отмечают высокие технические характеристики нового эндоскопического оборудования, с помощью которого они выполняют более широкий спектр операционных вмешательств: биопсию, взятие забора ткани на анализ, удаление новообразований, инородных тел. Новая аппаратура позволяет выполнять много дополнительных манипуляций, потребность в которых возникает при сложных оперативных вмешательствах. За 2021 год проведено около 300 лапароскопических операций (операции без оперативного рассечения ткани) и свыше 2000 исследований. Помимо этого, такое современное оборудование не просто существенно упрощает работу врачам-эндоскопистам и сокращает время исследования, но и обеспечивает пациентам больше комфорта при прохождении эндоскопических процедур.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных