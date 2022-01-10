Онкологи КБР провели выездные консультации в районных больницах

Министр здравоохранения Рустам Калибатов – по специальности хирург-онколог – консультирует пациентов в Терской районной поликлинике. Вместе с руководителем ведомства работает целая группа специалистов - гинеколог, кардиолог, невролог, маммолог, терапевт. Врачи акцентировали внимание прежде всего на женском здоровье: обследовали молочные железы и органы малого таза, беседовали с пациентками, у которых ранее были обнаружены онкозаболевания. Принимали всех желающих. Выездные приемы являются частью масштабной работы специалистов онкодиспансера и врачей первичного звена в рамках национального проекта «Здравоохранение». Она позволяет повысить доступность специализированной медицинской помощи на селе. Бригады побывали не только в Терском районе, но также в Баксанском и Майском. На выезде специалистам удалось проконсультировать около 300 жителей трех муниципалитетов. Первичную патологию молочных желез выявили у 20 с лишним женщин, нарушения в репродуктивной системе - у 10, в том числе было три подозрения на злокачественную опухоль. Пациенткам, которым необходимо, организуют дополнительные обследования. Онкологи утверждают: обнаруженный на начальных стадиях рак молочной железы излечим в 94 процентах случаев. Вот почему так важна диспансеризация и ранняя диагностика. В Минздраве добавили, что составят график выездов спецбригады и в другие районы республики.