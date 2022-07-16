Онкологи Кабардино-Балкарии проводят выездные консультации

Медики онкодиспансера КБР проводят выездные консультации по ранней диагностике и профилактике рака молочной железы и женской репродуктивной системы, сообщает пресс-служба Минздрава КБР. Консультации уже провели в Терском, Майском, Прохладненском, Зольском и Баксанском районах.
Онкологические заболевания на первых стадиях практически не имеют никаких проявлений, поэтому важно проходить раннюю диагностику.
До конца года онкологи проведут обследования пациентов во всех районах КБР. Следующий выезд состоится 20 июля в ЦРБ Черекского района. В 2021 году в рамках диспансеризации и мероприятий по раннему выявлению онкологических заболеваний было осмотрено более 82 тысяч человек.
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