ОНФ Кабардино-Балкарии взял под контроль дороги к ФАПам





«Народный фронт» запускает мониторинг и сбор обращений граждан по качеству дорог, которые ведут к фельдшерско-акушерским пунктам. Общественники призывают пользователей отмечать участки, требующие ремонта, в интернете на интерактивной «Карте убитых дорог». Это проект «Дорожная инспекция ОНФ». По всем полученным обращениям будут направлены запросы в региональные органы власти, чтобы выявленные проблемы были устранены. «Карта убитых дорог» находится по адресу: www.dorogi-onf.ru. Чтобы воспользоваться ресурсом, необходимо зарегистрироваться, отметить нужный участок на карте, прикрепить фотографии и добавить описание. Важно не забыть слово «ФАП» – по нему будут искать обращения граждан, чтобы составить перечень первоочередных задач. Существует мобильное приложение «Убитые дороги», которым также можно воспользоваться.

Напомним, В.Путин в своем послании Федеральному собранию говорил о значимости ФАПов для оказания реальной помощи людям. Лидер ОНФ попросил «Народный фронт» взять под контроль ход строительства и оснащения фельдшерско-акушерских пунктов.