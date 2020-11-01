ОНФ исследует рынок услуг автострахования гражданской ответственности





Общественное движение разместило на портале «Народный контроль» опросник, чтобы определить результативность реформы ОСАГО и отношение автомобилистов к ней. Началась реформа в прошлом году и сейчас затрагивает интересы почти 40 миллионов автовладельцев. Преобразования, по замыслу реформаторов, должны сделать ОСАГО более комфортным и доступным для потребителя. Согласно опросам, которые проводят страховые компании, большинство людей изменения поддерживает. В ответах отмечают, что цены на полисы стали снижаться. «Народный фронт» намерен проверить достоверность этих данных путем собственного исследования. Автомобилистам предлагают ответить на ряд вопросов о том, с чем, на их взгляд, связано снижение стоимости полиса ОСАГО, и как именно должен формироваться справедливый тариф. Пройти опрос можно на портале «Народный контроль» в разделе «Транспорт и дороги». Регистрации для этого не требуется.