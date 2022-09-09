Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин встретился с борцами Чегема

До встречи с воспитанниками чегемской спортшколы имени олимпийского чемпиона, борца-классика Мурата Карданова трижды олимпийский чемпион Герой России Александр Карелин пообщался с журналистами. Рассказал о том, что приехал в Кабардино-Балкарию по приглашению Главы региона Казбека Кокова на торжества в честь векового юбилея республики. На встречу с ребятами прибыли также победители Игр в Сиднее борец Мурат Карданов и гандболист Игорь Лавров, чемпион Олимпиады в Пекине по классической борьбе Асланбек Хуштов, представители органов власти страны и республики. Тренеры спортшколы и их воспитанники аплодисментами встретили почетных гостей. Олимпийские чемпионы провели здесь разминку и мастер-класс. “Задачей было настроить ребят на олимпийскую волну, а получилось так, что я сам напитался их улыбками, их готовностью всецело посвятить себя спорту”, - говорит прославленный гость. Он адресовал детям вдохновляющие слова напутствия. О необходимости учиться и побеждать говорил еще один олимпийский чемпион Игорь Лавров. Практически все гости участвовали еще в одном зрелищном событии – матче по регболу. Это игра с элементами борьбы, баскетбола и регби. И тут знаменитости помогли своим командам завоевать несколько очков… Встреча с выдающимися спортсменами во главе с Александром Карелиным навсегда останется в памяти юных атлетов.