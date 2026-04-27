Олимпийский чемпион Эцио Гамба поделился опытом с наставниками со всей страны в КБР

Легендарный итальянский спортсмен Эцио Гамба делится секретами мастерства с тренерами и наставниками со всей страны… Олимпийский чемпион по дзюдо, заслуженный тренер России провел в республике всероссийский семинар.
Советы простые, но за каждым из них – годы практики по воспитанию олимпийских чемпионов. На ковре Эцио Гамба говорит по-итальянски, но мастер понимает и бегло разговаривает по-русски. В Нальчике олимпийский чемпион проводит семинар впервые.
Приехали сюда около сотни специалистов и тренеров по дзюдо из Краснодарского края и Ростовской области, Санкт-Петербурга, Карачаево-Черкесии и Чечни, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Среди участников – большинство победители и призеры Олимпийских игр, международных и европейских турниров.
Такое возвращение – не просто дань традиции. По мнению организаторов, именно здесь, на гостеприимной земле Кабардино-Балкарии, закладывается фундамент будущих побед.
Семинар по дзюдо под руководством Эцио Гамба – это часть реализации федерального партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных». Проводят его также в рамках спортивной программы Кавказского инвестиционного форума, который пройдет 28 апреля в Минеральных водах. Организаторами встречи выступили профильные федерации России и Кабардино-Балкарии. Поддержку оказывает министерство спорта КБР.
Эцио Гамба – олимпийский чемпион 1980 года и серебряный призер Игр 1984-го. После завершения карьеры стал главным тренером сборной России по дзюдо. Под руководством мастера в 2012 году команда на Олимпиаде в Лондоне завоевала сразу три золота.
Такие встречи, как нынешний мастер-класс, уверены участники, становятся важнейшим этапом подготовки будущих чемпионов. Семинар проходил два дня, но его результаты, подчеркивают тренеры, будет еще долгие годы отражаться на татами.
