Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене призывает жителей Кабардино-Балкарии соблюдать ПДД

Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии распространяют именные агитационные листовки по ПДД от чемпионки Олимпийских игр-2020 в Токио Марии Ласицкене. Полицейские размещают плакаты в лифтах, торговых центрах, у банкоматов и вручают их юным участникам дорожного движения. К идеям безопасности дорожного движения чемпионка Олимпийских игр-2020 в Токио Мария Ласицкене, уроженка Прохладненского района Кабардино-Балкарии, присоединилась в день открытия Недели безопасности дорожного движения.Мировая чемпионка по прыжкам в высоту призвала взрослых беречь детские жизни на дорогах, учить детей ПДД и вести здоровый образ жизни. Именные агитационные листовки «Советы безопасности на дороге от Марии Ласицкене» содержат напоминания: «Через дорогу по переходу», «В автомобиле в автокресле» и «Личный пример - лучший». Иллюстрации о правилах безопасного перехода проезжей части и перевозки детей подчеркивают, что дети - зеркало родителей. Акция состоялась при поддержке Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики.