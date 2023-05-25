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Олимпийская чемпионка из КБР Мария Ласицкене выступит в Сочи

Олимпийская чемпионка из КБР Мария Ласицкене выступит в Сочи

25.05.2023 | 15:53
Чемпионат открыл серию соревнований «Королева спорта». Они дают возможность атлетам набрать рейтинговые очки и являются отборочными на финал спартакиады, которую проводит профильное федеральное министерство... Отметим, что с января этого года Мария Ласицкене шесть раз выходила в сектор для прыжков в высоту и выиграла все личные соревнования среди женщин. Правда, уступила в двух смешанных турнирах: победы тогда достались лидеру сезона среди мужчин Даниле Лысенко… Трансляция финалов чемпионата страны уже идет. Увидеть спортивные баталии можно на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.   https://t.me/vestikbr
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