Олимпийская чемпионка из КБР Мария Ласицкене выступит в Сочи

Чемпионат открыл серию соревнований «Королева спорта». Они дают возможность атлетам набрать рейтинговые очки и являются отборочными на финал спартакиады, которую проводит профильное федеральное министерство...
Отметим, что с января этого года Мария Ласицкене шесть раз выходила в сектор для прыжков в высоту и выиграла все личные соревнования среди женщин. Правда, уступила в двух смешанных турнирах: победы тогда достались лидеру сезона среди мужчин Даниле Лысенко…
Трансляция финалов чемпионата страны уже идет. Увидеть спортивные баталии можно на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.
https://t.me/vestikbr