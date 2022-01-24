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Олимпийская чемпионка из КБР Мария Ласицкене пропустит турнир "Битва полов" из-за простуды

Олимпийская чемпионка из КБР Мария Ласицкене пропустит турнир "Битва полов" из-за простуды

24.01.2022 | 10:29
Как сообщает ТАСС, олимпийская чемпионка 2021 года Мария Ласицкене не выступит на турнире по прыжкам в высоту "Битва полов" из-за простуды. Об этом сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова." У Марии не коронавирус, обыкновенная простуда, - сказала Назарова. - Что касается участия Марии в турнире 28 января в Карлсруэ, то ясность в этом вопросе, думаю, наступит не раньше завтрашнего дня". Турнир "Битва полов" проходит с 2018 года в спортивном комплексе "Салют-Гераклион". Организатором турнира является Фонд развития инноваций и модернизации в медицине и спорте "Гераклион". В "Битве полов" принимают участие мужчины и женщины. В состязании используется таблица подсчета очков венгра Божидара Спириева, которая основана на точных статистических данных. Если сравнивать результаты, то 2,05 м у женщин соответствует 2,40 м у мужчин. Ласицкене 29 лет, в 2021 году она стала олимпийской чемпионкой и победительницей Бриллиантовой лиги. Также россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки по одной золотой и серебряной медали чемпионатов Европы.
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